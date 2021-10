Homme allkirjastab Pärnu uus võimuliit koalitsioonileppe. Valimised võitnud EKRE on jäetud opositsiooni

Pärnu abilinnapea Mart Järvik (EKRE), kes oli Jüri Ratase teises valitsuses maaeluminister, ütles Maalehele, et värsked uudised räägivad: Pärnu uue koalitsiooni moodustamist on alustatud EKRE seljataga.

„Kuigi oli kokkulepe, et räägime kõigepealt omavahel läbi [senise koalitsooniga]”, lisas Järvik. „Äraütlemist ei ole otse meile tulnud, aga tuli väga selge info, et tehakse koalitsiooni ilma meieta. See on meie jaoks väga kurb uudis.”