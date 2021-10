Pärast koolivaheaega hakatakse koolides kiirtestima kõiki õpilasi ja õpetajaid kaks kuni kolm korda nädalas

Peale koolivaheaega koolide distantsõppele suunamist ministeerium ei kavanda (v.a Tallinnas, kus 4.–8. klassi õpilased lähevad nädalaks distantsõppele). Kui piirkonnas on üldised nakatumisnäitajad väga kõrged ja koolis on palju haigestunuid, on kooli, koolipidaja ning terviseametiga kooskõlastatult ning haridus- ja teadusministeeriumi informeerides võimalik rakendada lühiajalist distantsõpet.

„On arusaadav, et kõrge viiruse leviku tingimustes soovitakse kontakte vähendada, kuid tänasel päeval on palju ka koole, kus suur osa kooliperest on vaktsineeritud ning ei ole põhjust ennetavalt distantsõpet rakendada. Neid klasse, kus vaktsineerituid on palju, ei tohiks distantsõppele saata. Kui siiski on vajalik distantsõpet rakendada, siis tuleks seda aega kasutada nii õpilaste kui ka õpetajate vaktsineerimiseks, et koolikeskkond oleks võimalikult turvaline ja kontaktõpe saaks jätkuda. Haridustöötajatele, kel vaktsiinikuurist on möödas kuus kuud, pakutakse kaitse tagamiseks tõhustusdoose,“ ütles Kersna. „Näeme, et kui koolipere vaktsineeritus on kõrge, siis seal ei ole massilist nakatumist."