Peterburis võeti Porsche roolist maha Kadõrovi kohalik esindaja, kelle juurest leiti narkootikume

Portaal kirjutab, et Peterburi Moskva rajooni liiklusinspektorid peatasid 26. oktoobri päeval Porsche Cayenne Turbo, mille rooli taga oli Hizrijev. See toimus tema ametliku kontori lähedal ärikeskuses Sobranije. Lühikese närvilise vestluse tulemusena ja mitte päris adekvaatse seisundi tõttu otsiti Hizrijev läbi ja leiti mingit ainet. Hiljem tegid eksperdid kindlaks, et tegemist oli kolme grammi narkootilise psühhostimulandiga. Esialgsetel andmetel tarvitas Hizrijev tüüpilist tumeveebist tellitud ainet.