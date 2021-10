Venemaa ühiskondlikus kojas avati näitus „30 aastat Baltimaade iseseisvust. Poliitvangid. Tsensuur. Neonatsism”

„Täpselt kaks nädalat tagasi oli kurb juubel, mis möödus praktiliselt märkamatult. 1991. aasta 15. oktoobril võttis Läti NSV ülemnõukogu vastu otsuse Läti Vabariigi kodanike õiguste taastamisest ja naturalisatsiooni peamistest tingimustest, mis jagas vabariigi elanikud täieõiguslikeks „põliskodanikeks” ja „mittekodanikeks”, teise sordi inimesteks, kes jäid ilma tervest reast poliitilistest, sotsiaalsetest ja majanduslikest õigustest. Analoogiline „mittekodanike” staatus kehtestati ka Eestis. Ja kui te täna kuulete, et Läti ja Eesti on demokraatiad, tuleb alati täpsustada: väga spetsiifilised, rajatud õiguste äravõtmisele neilt, kes võivad hääletada „valesti”. 20. sajandi 20.-30. aastatel olid Nõukogude Liidus niinimetatud „ilmajäetud” – „ekspluataatorite” perekondadest pärit inimesed jäeti ilma reast õigustest. Balti „mittekodanikud" on nõukogude „ilmajäetute” täielik analoog. Kohalikud poliitikud räägivad vahet pidamata Nõukogude „okupatsiooni” õudustest, aga ei kavatse loobuda repressiivsetest praktikatest. Ilma liialdamata: dissidentide ja sõltumatute massiteabevahendite tagakiusamine tänapäeva Baltimaades ületab nõukogude korra suhtes ebalojaalsete tagakiusamise KGB poolt,” ütles Djukov Komsomolskaja Pravdale.

„Nõukogude Liidus läksid nendesse riikidesse suured investeeringud, sealhulgas kõrge tarbimise taseme toetuseks. See oli nõukogude saavutuste vitriin. EL panustab samuti Baltimaadesse, aga „vitriin” igal juhul need riigid enam ei ole. Nõukogude Baltimaades oli elatustase kõrgem kui Nõukogude Liidus, tänapäeva Baltimaades madalam kui EL-i „vanades” riikides. See viib elanikkonna massilise väljavooluni. 30 iseseisvusaastaga on toimunud Baltimaade katastroofiline rahvastiku kadu. Lätlased, leedulased ja eestlased lahkuvad oma kodumaalt üheotsapiletiga. Kui Nõukogude Liidu ajal nende rahvaste arvukus järjekindlalt kasvas, siis pärast 1991. aastat on see pidevalt langenud. Täna käib juba tõsiselt jutt nende säilimisest praeguste kahanemistempode juures. Balti riikides sureb välja küla. Riias elab praegu pool Läti elanikkonnast. Ja Nõukogude Liidult päritud tööstuse kokkuvarisemine andis tugeva löögi võimalustele leida kodumaal väärika palga eest tööd.”