Tallinna koolide 4.-8. klassid lähevad esmaspäevast distantsõppele

Algklassid (1.-3.), 9. klass ning gümnaasiumiklassid jäävad kontaktõppele, samuti HEV-lapsed, ütles kolmapäeval Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, vahendas ERR.

Kõlvarti sõnul on terviseameti andmetel praegu kõige suurem nakatumine 10- kuni 14-aastaste seas ning seetõttu otsustatigi see eagrupp jätta esialgu nädalaks distantsõppele.

"Ma arvan, et peame ausalt tunnistama, et esimene nädal ei jää tõenäoliselt viimaseks, aga seda nädalat on koolidele väga vaja, et peale vaheaega aru saada, mis seis on ja kuidas töötada uues olukorras," lausus Kõlvart.

Kõlvarti sõnul oli see ka koolide enda soov ja nägemus, sest seis on koroonaviiruse leviku tõttu olnud viimase kuu Tallinna koolides raske. "See on ainuõige, et peale koolivaheaega on see puhvernädal," märkis Kõlvart.

Kõlvarti sõnul peab pragu olema valmis kõige mustemateks stsenaariumiteks.

"Peame olema valmis ka selleks, et koolid lähevad koduõppele. Me teeme kõik, et seda ei juhtuks, aga me peame selleks olema valmis. Signaalid, mis tulevad arstide poolt, näitavad, et kõik kõige halvemad stsenaariumid on praegu võimalikud," lausus ta.