GRAAFIK | Terviseameti prognoos: paari nädala pärast ei mahu koroonapatsiendid enam Eesti haiglatesse ära

Terviseameti hädaolukorra staabi juht Ragnar Vaiknemets hindas möödunud nädalal Delfiga rääkides haiglate võimekuse piiriks kuussada koroonapatsienti. "Siis oleme kõige kriitilisemal tasemel, kus on lisaks plaanilisele ja abulatoorsele ravile ohus ka ligipääs erakorralisele abile," ütles Vaiknemets.

Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht Urmas Sule ütles prognoosi kohta Delfile, et praegu tehakse kõik, et ennetada olukorda, kus muuhulgas tuleks piirata juba erakorralist arstiabi. “Me tahame välistada sellist olukorda, kus inimeste tervis ja võimalus kõige otsesemalt arstiabi saada on ohus,” rääkis Sule.