Läti arstide liit nõuab tervishoiuministri tagasiastumist

Liit leiab, et tervishoiuministeerium läheneb koroonakriisile ebaprofessionaalselt, ning kutsub peaminister Krišjānis Kariņšit viivitamatult kriisijuhtimist üle vaatama ja kaasama otsuste langetamisse professinaale ja eksperte, vahendab Läti Delfi.

„Ma sattusin segadusse, kui sain ootamatult teada Läti arstide liidu otsusest nõuda minu tagasiastumist. Ma mõistan rahulolematust valitsuse tööga pandeemia ajal, see on arstide jaoks erakordselt raske aeg. Kutsun sellest kriisist ühiselt üle saama,” kirjutas Pavļuts Twitteris.

„Veelgi lubamatum on olukord, kus kogu vastutus valitsuse ja tervishoiuministeeriumi vigaste või õigeaegselt langetamata otsuste eest langeb tervishoiutöötajate kaela, kelle arvamust juba kaks aastat avalikult ignoreeritakse. Ja tervishoiuministeeriumi otsusest kuulutada juba novembris välja meedikute mobilisatsioon sai tervishoiuvaldkond teada täna meediast,” öeldakse arstide liidu avalduses.

Arstide liit nõuab, et tervishoiuministeerium ja tervishoiuminister lõpetaksid Läti tervishoiusüsteemi õõnestamise ja võtaksid omale vastutuse vigade eest vaktsineerimisprotsessi organiseerimises.

Liit leiab, et enne meedikute mobilisatsiooni on vaja läbi viia eesmärgipärane ressursside planeerimine ning täiendav instrueerimine. Samuti on vaja koostada plaan, kuhu mobiliseeritud spetsialistid suunata.