Brasiilia senati komitee soovitas president Bolsonarole koroonasurmade eest süüdistused esitada

Alates pandeemia algusest on Bolsonaro saboteerinud kohalike juhtide viiruse leviku piiramiseks mõeldud piiranguid, öeldes, et majandust tuleb käigus hoida, et vaesed ei kannataks. Samuti on Bolsonaro pidevalt soovitanud COVID-19 vastu malaariavastast ravimit, kuigi laialdane katsetamine on näidanud, et see ei ole COVID-19 vastu efektiivne. Bolsonaro on korraldanud ka rahvakogunemisi, kus maske ei kanta, ja külvanud kahtlusi vaktsiinide kohta.