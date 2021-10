Soome on valmis koroonakriisis appi tulema, Rootsi juba aitab Lätit

Rootsi on juba teatanud, et aitab Lätit, saates 120 hingamisaparaati, 30 pumpa ja üle 300 monitori. Läti peaminister Krišjānis Kariņš ütles, et sai nädalavahetusel Euroopa Liidu tippkohtumisel mitmetelt Euroopa Liidu riikide peaministritelt kinnituse, et nad on valmis Lätit aitama.