President Karis Soome telekanalile: klaarida tuleb meie oma poliitikute valeinformatsioon koroonaviiruse kohta

MTV märgib, et koroonaviiruse kohta andmeid koguva portaali Our World in Data andmetel on Eestis koroonavaktsiini kaks doosi saanud vaid ligi 57% kogu elanikkonnast ja ühe doosi on saanud 2,4%. Soomes on vastavad numbrid 69 ja 7,4%.

Karis ütles, et on raske selle vahe kohta ammendavat vastust anda, aga tema hinnangul võib sellel olla kaks põhjust.

„Üks põhjus võib olla see, et Soomes on usaldus presidendi ja valitsuse vastu Eestiga võrreldes palju suurem. Teine põhjus on see, et kõik erakonnad Soomes peavad vaktsiini lahenduseks haiguse mahasurumiseks. Eestis sellist konsensust ei ole,” ütles Karis.

MTV märgib, et Karis viitab siin ilmselt paremäärmuslikule populistlikule erakonnale EKRE, mis on olnud karmide koroonapiirangute ja koroonapassi vastu. MTV toob seejuures välja, et ka Soomes on Põlissoomlased koroonapassi vastu olnud.

„Vaktsineerimine on võtmepositsioonis. Soovitan seda kõigile,” ütles Karis.

Karise sõnul on koroona- ja vaktsineerimisolukorda Eestis mõjutanud ka levitatud valeinformatsioon. Sellele ta vastata ei osanud, kas seda valeinformatsiooni levitatakse välismaalt, näiteks Venemaalt.

„Raske öelda. Ma ei ole saanud sellist informatsiooni. Aga vähemalt tuleb klaarida see valeinformatsioon, mis tuleb meie omade poliitikute ja tervishoiupersonali hulgast,” ütles Karis.

Kariselt küsiti ka, kas ta näeb Soomet sõnumi vahendajana ida ja lääne vahel, võttes arvesse, et Soome president Sauli Niinistö kohtus üleeile NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga ja sõidab reedel Moskvasse kohtuma Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.