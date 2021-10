Erakondade reitingud: toetus valitsuserakondadele rekordmadalal

Seevastu viimastel kuudel oma positsiooni parandanud Isamaa toetus on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta augustist ning see on praktiliselt võrdsustunud sotsidega. Kui Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda toetab 8,1% valimisõiguslikest kodanikest, siis Isamaad 7,9%. Vahetult nende ees on parlamendiväline Eesti 200, mille toetus ulatub 12,5%ni.