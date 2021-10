Kallas: haiglate sõjaseisukorra ajal ei tundu laste kinno saamine oluline

"Me arutame erinevaid meetmeid ja tegelikult esimene asi, mida koolide puhul arutame, on see, et teha samamoodi nagu Austrias ja mõnes teises riigis, et meil on nädalas mitu skriiningtesti. Lapsed tulevad esmaspäeval kooli, laual on testid ja õpetaja järelevalve all tehakse kõigil kiirtest ära," rääkis ta. Peaminister lisas, et testida oleks vaja vaktsineerimata õpilasi ja õpetajaid.

Kallas kinnitas, et koolides õpilastelt kindlasti vaktsineerimistõendit ei küsitaks. "Me igal juhul hoiame koole lahti nii palju kui võimalik, et kõik lapsed saaksid koolis käia ja koolis ei hakata mingit Covidi tõendit mitte kelleltki küsima."

Saatejuht uuris Kallaselt, kas meelelahutuses hakatakse noortelt tõendit nõudma. "Saate aru, meil on haiglates sisuliselt sõjaseisukord ja te räägite sellest, et keegi peab saama kinno. Minu meelest see ei tundu mõistlik," vastas peaminister.

"Lapsed peavad saama igal juhul käia koolis ja huvihariduses ja selleks me teeme kõik võimalused. Aga küsimus, kui meil on haiglates sisuliselt sõjaolukord, kas siis lapsel peab olema kindlasti õigus minna kinno, kui tal ei ole vaktsineerimistõendit, siis mulle tundub, et see ei ole päris tasakaalus," rääkis ta.