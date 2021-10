Soome president Niinistö kohtumise järel Karisega: märkasime, et meil on palju ühist

„Kui hakkasime rääkima, märkasime, et meil on palju ühist ja need on positiivsed asjad. See võttis aega,” ütles president Niinistö alustuseks.

Presidendid rääkisid riikide vahelistest suhetest, mida Niinistö nimetas suurepärasteks. Lisaks olid kõneaineks muu hulgas koroonaviirus, Venemaa ja Arktika piirkond.

Karis ütles, et tal on rõõm Soomet külastada ja hea meel ka selle üle, et Soome president näib olevat hea tervise juures, sest visiiti tuli edasi lükata, kuna Niinistö oli koroonaviirusega kokku puutunud.

Karis kiitis Soome ja Eesti vahelist digitaalset koostööd ja pidas tähtsaks, et seda süvendatakse. Ta väljendas lootust, et tihendatakse ka energiakoostööd.

„Endise rektorina tuleb tõdeda, et üha rohkemad soome tudengid leiavad tee Eestisse,” ütles Karis.

Kuigi Eesti koroonaolukord on viimasel ajal halvenenud ja piiranguid on karmistatud, ei kavatse Eesti piire sulgeda, teatas Karis.

„Ma ei oska öelda, mis juhtub nädala või kuu pärast. Loodame, et meie kodanikud lasevad end vaktsineerida ja saavutame 80-protsendise vaktsineerituse,” ütles Karis.

Karis märkis ka, et koroonaviirus on toonud Eesti ja Soome vahelistesse suhetesse tõuse ja langusi.

„Aga oleme sõbrad ja sellised kõikumised ei mõjuta meie suhteid,” ütles Karis.

Niinistö märkis, et ei ole isegi märganud, et koroona oleks riikide vahelistes suhetes tõuse ja langusi tekitanud.

Yle märkis enne pressikonverentsi, et Karise isiklik suhe Soomega on seni jäänud õhukeseks, sest Karis on sündinud ja kasvanud Tartus, kus Soome telekanaleid vaadata ei saanud.

„Ma ei tunne Soome poliitikute hulgast eriti lähedalt kedagi. Aga ametiga ilmub telefoni ka vajalikke numbreid,” ütles Karis augustis Ylele.