Mures õde teavitas häirekeskust mitut tulirelva ja suurt hulka laskemoona omavast vennast. Kiirabi viis mehe haiglasse

Oktoober on keelatud ja ohtlikest esemetest loobumise kuu. Kui märkad või oled teadlik, et sinu lähedase valduses on ebaseaduslikke lõhkekehasid või -ainet, relvi või laskemoona, siis teavita sellest häirekeskust numbril 112, et operatiivtöötajad saaksid viia leiu ohutusse kohta, kutsub prokuratuur inimesi üles.