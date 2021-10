VILJA KÜSIB | Lauri Laats: ütlesin Jüri Ratasele, et vaktsineerimata Anneli Ott annab ühiskonnale väga vale signaali

Siiski, kindlasti tehti teie ja Jüri Ratase häälte erakordsest proportsioonist erakonnas juttu. Ja juhi küsimus oli ju ennegi üleval seoses sellega, et Keskerakond on reitingutes viimasel ajal kogu aeg kolmas?

Need olid ju kohalike omavalitsuste valimised. Vist on kätte jõudnud see aeg, kus inimesed on aru saanud, et kohalike valimiste ajal valitakse kohalikke poliitikuid. See kehtis ka teiste linnaosade puhul. Kohalikud poliitikud said paremaid tulemusi ka mujal Eestis.

Jüri Ratas on mind õnnitlenud, meil mingisugust konflikti ei ole. Ta on ka ajakirjanduses väljendanud, et on oma tulemusega rahul.

No vaadake, ma olen ju endine sportlane, maadleja. Tulemus on loomulikult igale sportlasele oluline. Ei saa olla halb tunne. Vastupidi, on hea tunne, et Mustamäe elanikud on mind usaldanud.

Kui valimised mööda said, märkasin Twitteris umbes sellist säutsu: kes see kuradi Lauri Laats on? Nüüd teavad teid kõik ning ilmselt ei tereta teid nüüd inimesed mitte ainult Mustamäel, vaid ka kesklinnas ja mujalgi Eestis?

Teie kui keskerakondlane ütlete, et valimised võitis EKRE. See on tähelepanuväärne.

Me peame seda analüüsima. Kui üks erakond on oma populaarsust nii palju suurendanud, siis järelikult on teised erakonnad teinud halba tööd, kaasa arvatud Keskerakond. Me peame rohkem tähelepanu pöörama kohalikele küsimustele. Peame rohkem panustama kohtadel, kust EKRE hääled tulid. Ju siis ei olnud teiste erakondade sõnum nii tugev, et EKRE sai need mandaadid kätte.

Niisiis, olete ühes paadis Mihhail Kõlvartiga, kes tunnistas samuti, et saavutatud tulemus ei rahulda.

Ma olen Keskerakonna paadis. Eelkõige tuleb seista selle eest, et Keskerakonnal läheks hästi. Tallinnas oleme võitjad. Eeldasime, et saame 40 kohta, sellist usaldust me paraku ei pälvinud. Nüüd käib analüüs ja muidugi koalitsiooniläbirääkimised.

Kaugel te olete läbirääkimistega?

Alles esmaspäeval oli meil konsultatsioon.

Terve nädala lasite enne raisku, miks te nii kaua venitasite?

No vaadake, me pidime kõigepealt aru saama, kelle me valime.

No mis seal keerulist oli, sotsidega on teil kõige lihtsam.

Selle peale kuluski tõesti nädal aega.

No kuulge. Kogu see mäng alguses, et tehke nüüd oma kambakas – see oli ju spektaakel.

Vaadake. Keskerakonnal on tugev platvorm. Me teame täpselt, mida Tallinnas teha. Arvasime, et saame 40 kohta, nii et partneri leidmise vajadus oli meie jaoks uus olukord.

Nii, aga miks võtsite sotsid? Minu teooria on: nendega on lihtne. Tõmbate neile koti pähe, rahu majas.

Vaadake, kui ma hakkaksin siis avalikult koalitsiooniläbirääkimistest rääkima, siis ma veaksin need ju põhja.

Kaugel te olete? Aselinnapead on paigas?

Esmaspäeval saime konsultatsioonideks kokku, panime paika ajaraami. Iga päev läheme edasi eri teemadega, kuni kas lepime või ei lepi kokku. Kogu kommunikatsioon tuleb meie linnapea suu läbi.

Jüri Ratase teine valitsus lagunes korruptsioonikahtluste pärast. Miks ei saanud Ratas erakonna rahaasjade kordategemisega hakkama?

Korruptsioon on ühiskonna osa.

Täna räägime ainult Keskerakonna korruptsioonist.