Firma sõnul on probleemid kas ülepaisutatud või ollakse nendega juba tõsiselt tegelemas. Ometi näitavad dokumendid, et firma enda töötajad peavad Facebooki käitumist vastutustundetuks ja leiavad, et kogu ettevõtte ärimudel on rajatud vastandumise ja vaenuõhutamise edendamisele. Ühe ebamugava faktina selgub, et Facebooki populaarsus noorte seas on kiiresti langemas. Äsja saime ka teada, et Apple ähvardas paari aasta eest Facebookiga koostöö katkestada, süüdistades neid inimkaubanduse soodustamises. Ent see pole kaugeltki kõik. Järgneb ülevaade peamistest süüdistustest, mis dokumentidest ja Frances Haugeni tunnistustest ilmnevad.