Meeleavaldus harvendas EKRE ridu. Urmas Simoni järel on parteist lahkunud veel vähemalt 34 liiget

Pühapäeva pealelõunal, mõni tunnike peale Urmas Simoni lahkumisteadet oli äriregistri andmetel näha, et EKRE-l on 10 040 liiget. Kinnitamata andmetel oli see pühapäeva hommikul veel viie võrra suurem.

Kui täna lõunaks oli liikmeid alles 10 005, siis seejärel on EKRE hakanud rahuldama liitumisavaldusi ja praeguse seisuga on erakonna liikmete hulk taas tõusnud ning nüüdseks on neil 10 026 liiget.

Lahkujate seas on juba varem läbi käinud tuntumad nimed nagu Urmas Simon, Tallinna volikokku pääsenud Kairet Remmak-Grassmann ja Kadrina vallas piirkonna parima tulemusega volikokku pääsenud Siim Umerov.

Lahkujate nimekirjast nähtub, et Remmak-Grassmanniga samas Pirita piirkonnas EKRE nimekirjas kandideerinute seas on veel kaks lahkujat. Ka Kadrina vallas EKRE valimisnimekirja eesotsas olnud Siim Umeroviga ühes on peale laupäevast meeleavaldust parteist lahkunud veel üks liige.

Kuna ajalugu näitab, et lahkujaid saadab sõimu- ja ähvardustelaviin, ei hakka me kõigi endiste liikmete nimesid eraldi välja tooma. Küll aga võib öelda, et lahkujate seas on nii neid, kes on liitunud parteiga sel või eelmisel aastal, aga ka neid, kes erakonda veel Rahvaliidu aegadest kuulusid..

Peale nende on parteist lahkunud ka erakonna pealinna büroo endine juht.

Erakonna aktivisti Aadu Birnbaumi väitel oli pühapäevaks meeleavalduse järel neile vastukaaluks laekunud aga ka sadu liikmeavaldusi. Tänase seisuga näeme, et on hakatud neid ka vähehaaval rahuldama. Kui lõunaks oli liikmete arv langenud 10 005-ni, siis artikli avaldamise ajaks oli see kasvanud 10 027ni ja langes siis kohe veel ühe võrra.