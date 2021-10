Head suhted kolleegide ja ülemusega hoiavad vaimse tervise korras

Suhetel kolleegide ja ülemusega on inimese vaimsele heaolule suur mõju

Sisemine tasakaal, heaolutunne, vaimne tervis – kuidas me seda ka ei nimetaks, igatahes soovime end tunda rahuloleva ja õnnelikuna. Vaimsel heaolul on mitmeid ehituskive: tasakaalus toitumine, puhkus, liikumine, meeldivate emotsioonide kogemine ja head suhted.

Tööpäevadel veedame kolleegide seltsis sageli pool oma ärkvel oldud ajast. See tähendab, et tasakaalus suhted töökaaslastega on sisemise heaolu saavutamisel määrava tähtsusega: kui kogeme tööl palju konflikte ja ebameeldivaid emotsioone, on seda ka kvaliteetse puhkeajaga keeruline tasa teha.

Toetavad kolleegid on vaimse heaolu loomisel suureks abiks

Töökoormusega toime tulemisel on rahustav teada, et eesmärkide täitmisel ei olda üksi, vaid vajalik abi on käeulatuses. See väldib lootusetuse ja üksijäetuse tunnet ning muudab meid tugevamaks. Uuringu andmetel usub 43% töötajatest, et tööandja toetab teda rasketel hetkedel, ja 61% tunneb, et saab toetuda kaastöötajate abile, kui peaks seda tööalaselt vajama. Kas seda võiks olla ehk rohkem?

Teadmine, et vajadusel on olemas kolleegide ja ülemuse tugi ja abi, vähendab pinget tööülesannetega hakkamasaamise pärast ning muudab seega kogu emotsionaalse keskkonna mõnusamaks. Mida me ise saame siin ära teha? Anda oma kolleegidele märku, et vajaduse korral võivad nad meie abile loota. Isegi kui nad aitamist ei vaja, soojendab see õhkkonda ja ka meie võime tõenäolisemalt nende toele loota.

Kuidas avatud suhtlus ja probleemidest rääkimine tööl sulle hea on?

Vaimne pinge ei ole miski, mida peaks taluma. Sellega tuleb tegeleda nagu iga muu probleemiga, sest ise see üle ei lähe. Vastupidi: 7% töötajatest on jõudnud selleni, et puuduvad sageli stressi tõttu töölt ja 22% jaoks on pinged tööl toonud kaasa sagedast ebatervislikku käitumist – alkoholi tarbimist, nutuhooge või konflikte kodus. Meie suhted on meie kätes.