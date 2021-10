15 töövestluse küsimust, milleks tasub valmistuda

Kuigi iga töövestlus on unikaalne ja sõltub pakutavast positsioonist ning ettevõttest, tasuks nende küsimuste peale juba varem mõelda ja need enda jaoks lahti mõtestada – nii võib kindel olla, et näitate end töövestlusel parimast küljest.

1. Rääkige endast

Tundub lihtne palve, kuid paljude jaoks valmistab see suurt peavalu. Hea on järgida siin kirjutamata reeglit ja mitte anda oma täielikku töökohtade (või isiklikku) ajalugu. Selle asemel rääkige natukene oma praegusest rollist ja ühest suurest saavutusest, seejärel andke veidi teavet, kuidas te sinna etappi jõudsite ja millised kogemused teil on.

Oluline on jälgida, et kandideerimisel esitatud dokumendid ja vestlusel räägitav käiksid käsikäes. Kui mõni varasem töösuhe ei ole huvipakkuva töökoha seisukohast oluline, jätke see pigem nii eluloos kui ka vestlusel mainimata.

2. Kuidas te sellest positsioonist kuulsite?

Järjekordne näiliselt ohutu küsimus, kuid tegelikult on tegu suurepärase võimalusega paista silma ja tuua esile isiklikku sidet ettevõttega. Näiteks kui saite tööpakkumisest teada sõbra või tuttava kaudu, tooge see isik ka nimeliselt välja. Kui saite infot artikli kaudu, jagage seda, ja kui kuulutus jäi silma mõnes tööportaalis, tooge välja nüansid, mis teid kõnetasid.

Kandideerides mitmele ametile samal ajal, on mõislik kirja panna oluline: ametinimetus, kandideerimise aeg, kuidas töökuulutuse leidsite ja ka viide kuulutusele.

3. Miks te soovite meie ettevõttes töötada?

Aeg teha eeltööd – mis muudab ettevõtte teie jaoks atraktiivseks? Kui intervjuu ajaks pole veel selge, miks te selles ettevõttes töötada tahate, võib tegu olla selge märguandega, et see positsioon ei ole tegelikult teile.

4. Miks te sellele kohale kandideerite?