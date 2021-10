Terviseameti juhi kohale kandideeris vaid kaks inimest. Konkursi tähtaeg lükati kahe nädala võrra edasi

Riigikantseleist öeldi ERR-ile, et ehkki kaks kandidaati on oma avalduse kohale kandideerimiseks saatnud, sooviksid nad valikut teha suurema hulga kandidaatide hulgast.

Lanno teatas ametist tagasiastumisest 6. septembril. Ta märkis, et on ametis veel kaks nädalat ning seejärel võtab ta töökohustused ajutiselt üle Mari-Anne Härma. Hetkel ongi Härma Lanno kohustusi täitma asunud, kuid siiski pole see püsiv lahendus, sest ametikohale otsitakse inimest viieks järgnevaks aastaks.