Lavrov Saksamaa kaitseministrist: sellel proual, kes ta nüüd oligi, Kramp midagi, on fantaasiad

Enne seda oli Venemaa kaitseministeerium kutsunud välja Saksamaa kaitseatašee ja andnud talle sellega seoses üle noodi, vahendab RIA Novosti.

Kramp-Karrenbauer ütles intervjuus raadiojaamale Deutschlandfunk, et Moskva peaks olema teadlik, et NATO on valmis kasutama tuumaheidutust Venemaa rünnaku korral mõne alliansi liikmesriigi vastu.

„Agentuur Reuters teatas täna varahommikul, et NATO kaalub regionaalseid heidutusstsenaariume Balti ja Musta mere regioonile, võimalik et ka õhuruumis tuumarelvadega. Kas see on NATO tee?” küsis Deutschlandfunk.

„See on heidutuse tee. Me peame Venemaale väga selgeks tegema, et me oleme lõpuks – ja see on ju ka heidutusdoktriin – valmis kasutama ka selliseid vahendeid, mis mõjuvad eelnevalt heidutavalt ja et keegi ei tuleks ideele näiteks ruumis Baltikumi kohal või Mustal merel NATO partnereid rünnata. See on NATO, selle liidu tuumikmõte ja seda kohandatakse ka Venemaa praegusele käitumisele. Me näeme eriti õhuruumi rikkumisi Balti riikide kohal, aga ka sissetunge Musta mere ümber,” ütles Kramp-Karrenbauer.

„Need erimeelsused, mis meil on, on sellise ideoloogia sfäärist, et kes on esimene, kes valitseb maailma, see on see, mida me kuuleme oma „sõpradelt” NATO-s. Me leiame, et on vaja keskenduda reaalsusele. Kui NATO kujutlusvõime ulatub Venemaa „heidutamiseni”, rünnakute ettevalmistamiseni Venemaa vastu, nagu ütles see proua, kuidas ta nimi oligi, Kramp midagi, Saksamaal, et me peame olema valmis ähvardama Venemaad tuumarelvadega – need on kõik fantaasiad. Pakkugu see talle rahuldust, rahuldagu tema fänne,” lausus Lavrov.