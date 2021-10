Väidetavalt Eestis elav Vene opositsionäär Ljubov Sobol: vahetasin ohtlikuma asukoha veidi vähem ohtliku vastu

Moskva kohus mõistis Soboli tänavu aprillis süüdi elukoha puutumatuse rikkumises ja määras karistuseks tingimisi aasta paranduslikke töid. Väidetavalt tungis Sobol ebaseaduslikult Navalnõi mürgitamise ühe arvatava kaasosalise, Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) töötaja Konstantin Kudrjavtsevi korterisse.

Suvel määrati Sobolile Moskvas poolteist aastat vabaduse piiramist koroonapiirangute rikkumise eest inimesi Navalnõi toetuseks meeleavaldustele kutsumise eest. Pärast seda teatati, et Sobol lahkus Venemaalt.

Sobol ütles Nastojaštšeje Vremjale, et sai enda tagaotsitavaks kuulutamisest teada meediast ja mingit hoiatust Venemaa siseministeeriumilt ei ole ta saanud. Kriminaalasju on tema kohta palju ja seetõttu on esimene küsimus, millisega seoses nendest ta tagaotsitavaks kuulutatud on.

Täpset informatsiooni Sobolil enese sõnul selle kohta ei ole, aga ta arvab, et see on seotud tema katsega Kudrjavtsevile küsimusi esitada.

„See ei ole koomiline, see on tegelikult karjuv ja ilmselt tekib igal terve mõistusega inimesel palju küsimusi, millele ta vastuseid ei leia, sest: miks on Venemaal grupp FSB mõrvareid, kes kasutavad keemiarelva meie riigi territooriumil? Miks pääsevad nad karistusest? Miks riik ei tegele nendega, vaid poliitikute ja ajakirjanikega? Miks kuulutati tagaotsitavaks mind, mitte Konstantin Kudrjavtsevit? Ja kõigile neile küsimustele mul vastuseid loomulikult ei ole,” ütles Sobol.

„Ja me me mõistame, et riik kiusab antud juhul Föderaalse Karistuste Täideviimise Teenistuse ja siseministeeriumi kaudu taga mind kui inimest, kes võitleb Putini korruptsiooniga, kes võitleb Navalnõi vabastamise eest vanglast ja esitab küsimusi inimestele, kes kasutavad meie riigis keemiarelva,” lisas Sobol.

Nastojaštšeje Vremja küsis Sobolilt, kas on tõsi, et ta ei viibi praegu Venemaal, ja kui see nii on, siis kus ta on.