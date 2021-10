Antikehade levimus püsib septembri tasemel, inimeste käitumises ilmneb pandeemiaväsimus

Viimase kuu jooksul on püsinud muutumatuna ka koroonaviirusevastaste antikehade levimuse tase. Küll aga on kuuga kasvanud haigestunuga lähikontaktis olnud inimeste hulk ning lähikontaktsete seas on üha rohkem neid, kes kokkupuute järel oma igapäevast käitumist ei muuda.

13.–25. oktoobrini toimunud uuringuetapi vältel testiti 2455 inimest, kelle seast sai positiivse testitulemuse 30. Neist 10 olid haiguse läbi põdenud ja viirust enam ei levita ning 20 olid ikka veel nakkusohtlikud. Koroonaviirusega on nakatunud keskmiselt 1,2% täisealistest. Teistele nakkusohtu kujutavaid inimesi on hinnanguliselt 0,9% ehk keskmiselt iga 111. täiskasvanu.

Seireuuringu juhi, Tartu ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul ilmneb tulemustest, et nakkusohtlike täiskasvanute hulk on üsna võrreldav septembriga. „Viiruse levimuse tõus on meie uuritud rühmades olnud mõõdukas. Igapäevases nakatumisstatistikas kajastuv juurdekasv tuleneb ilmselt rahvastikurühmadest, mis meie uuringus ei kajastu. Näiteks teame terviseameti statistikast, et viimastel nädalatel on plahvatuslikult kasvanud kooliõpilaste haigestumine,“ selgitas Kalda.

Antikehade levimus on kuuga püsinud pea muutumatu

Koroonaviirusevastaste antikehade levimuse hindamiseks andis seekord vereproovi 2312 inimest. Neist 2000-l olid antikehad olemas. Sellest ilmneb, et täisealises elanikkonnas omab antikehi hinnanguliselt 76,4% inimestest. See suurusjärk on püsinud eelmise uuringuetapiga võrreldes peaaegu muutumatu. Mõnevõrra on tulnud juurde neid, kes on saanud antikehad vaktsineerimise teel. „Seejuures on eriti hea meel, et 65-aastaste ja vanemate seas on antikehade levimus jõudnud 87% juurde,“ ütles Kalda.