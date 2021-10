Erdoğan taganes lääneriikide suursaadikute Türgist väljasaatmise ähvardusest

Suunamuutus tuli pärast seda, kui USA ja mitmed teised kõnealused riigid tegid identsed avaldused, milles öeldi, et nad austavad ÜRO konventsiooni, mis nõuab, et diplomaadid ei sekkuks asukohariigi siseasjadesse, vahendab AFP.

Pärast tundide pikkust valitsuse istungit, mis oli sellele diplomaatilisele vastasseisule pühendatud, ütles Erdoğan, et suursaadikud said oma õppetunni ja on edaspidi hoolikamad.