USA hakkab riiki lubama kõiki WHO heaks kiidetud koroonavaktsiini saanud inimesi

Biden allkirjastas eile presidendi proklamatsiooni, milles kirjeldatakse üksikasjalikult uusi USA-sse sisenemise reegleid, mis asendavad rea otseseid keelde, mis on kehtinud alates pandeemia algusest, vahendab Financial Times.

Uute reeglite järgi on lubatud maad mööda või õhu teel USA-sse siseneda kõigil, kes on vaktsineeritud ühega seitsmest WHO heaks kiidetud vaktsiinist. Nende hulgas on ka Hiinas välja töötatud Sinovaci ja Sinopharmi vaktsiinid, vaatamata sellele, et puuduvad andmed nende efektiivsuse kohta koroonaviiruse deltatüve vastu.