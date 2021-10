INTERVJUU | Sotsiaalministeeriumi asekantsler Heidi Alasepp vaktsineerimisest: venekeelne elanikkond ei ole infopuuduses, avatud on infoliinid ja perearstikabinetid

Selleks et olukord koroonarindel paraneks – haiglakoormus väheneks – on vaja vaktsineerida. Nimelt on enamus haiglaravi vajavatest patsientidest kaitsepookimata. Ometi ei ole 31 protsenti Eesti täisealistest elanikest seda sammu astunud. Mida plaanib teha sotsiaalministeerium olukorra parandamiseks, rääkis asekantsler Heidi Alasepp.