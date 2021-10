Sudaanis avas sõjavägi meeleavaldajate pihta tule, hukkunud on vähemalt kolm ja viga saanud kümneid inimesi

Teadete kohaselt on sõdurid kõndinud pealinnas Hartumis majast majja ja vahistanud kohalikke meeleavalduste organiseerijaid.

Üks vigastatud meeleavaldaja ütles ajakirjanikele, et teda tulistati sõjaväe peakorteri lähedal jalga, ning teine mees rääkis, et sõjavägi tulistas alguses šokigranaate, aga siis läks käiku juba lahingumoon.

„Kaks inimest suri, ma nägin neid oma silmaga,” ütles Al-Tayeb Mohamed Ahmed. Sudaani arstide liit ja informatsiooniministeerium teatasid Facebookis samuti, et toimus surmaohvritega tulistamine.

Piltidel haigla juurest on näha veriste riiete ja erinevate vigastustega inimesi.

Meeleavaldajad on blokeerinud tellisehunnikute ja põlevate rehvidega teed. Protestidest võtab osa ka palju naisi.

Hartumi lennuväli on suletud ja rahvusvahelised lennud peatatud. Internet ja telefoniside on enamasti maas.

Keskpanga personal on teadete kohaselt streiki alustanud ning kogu riigis keelduvad arstid töötamast sõjaväe haiglates, välja arvatud vältimatu abi andmine.

USA , Suurbritannia , Euroopa Liit , ÜRO ja Aafrika Liit nõuavad poliitiliste liidrite vabastamist. Viimaseid hoitakse kinni teadmata kohas. Nende hulgas on peaminister Abdalla Hamdok koos naisega ning ministrid ja teised tsiviilliidrid.

Sudaanis on kehtinud võimujagamiskokkulepe tsiviil- ja sõjaväejuhtide vahel pärast pikaajalise valitseja Omar al-Bashiri kukutamist 2019. aastal. Kokkuleppe järgi pidi Sudaan üle minema demokraatiale.

Riigipööret juhtiv kindral Abdel Fattah Burhan ütles, et võimuhaaramist oli vaja „revolutsiooni kursi korrigeerimiseks” poliitiliste sisevõitluste tõttu. Burhan ütles, et jääb kindlaks tsiviilvalitsemisele üleminekule ja valimised on kavas 2023. aasta juulis, aga meeleavaldajad teda ei usu.