Ilta-Sanomat: üllatav, et ülisuure nakatumisega Tallinnas ei kontrollita sadamas COVID tõendit

"Valulävi on lähenemas, kardetakse selle ületamist mõne nädala jooksul," kirjutab Kirsi Jääskeläinen uudisloos. Tuuakse välja esmaabi õde Karl, kes hakkas esmaspäevast kaubanduskeskuses maske jagama. "Eestlased on maskide suhtes tõrksad. Nad mässavad nende vastu," ütles Karl. Õde avaldas arvamus, et vastuseis maskidele tuleneb sunnist. "Eesti ajaloo tõttu ei soovi inimesed, et neid millekski sunnitakse," leidis ta.