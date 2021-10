Läti kiirabijuhi sõnul tuleb varsti patsiente veelgi rangemalt sorteerida. Tervishoiuminister hakkas isiklikult eakaid vaktsineerima veenma

Cipule ütles, et selline koroonaviiruse leviku kõver miljoni elaniku kohta, nagu on praegu Lätis, oleks väljakutse isegi nende Euroopa riikide jaoks, kus tervishoiusüsteem on palju tugevam ja on rohkem võimalusi patsientide aitamiseks, vahendab Läti Delfi.