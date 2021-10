Õpilasesindajad: valitsus tahab koole distantsõppele saata, neil tuleb võtta vastutus

Õpilased said veel septembris kinnituse, et see kooliaasta ei suleta ühtegi kooli. Küll aga on viimastel päevadel esile tõusnud õpilaste distantsõppele saatmine. Hetkel on avatud kinod, pubid ja kõik muud meelelahutusasutused. Samal ajal on aga pidanud kõik õpilased ja õpetajad viimased kaks kuud pingutama, et saaksime omandada haridust kontaktõppes. Õpilaste distantsõppele saatmine pole hetkel ainukene viis, kuidas viiruse levikut takistada. Millise sõnumi saadab see meie koolinoortele, kes on viimased kaks aastat käitunud vastutustundlikult?