President Karis sõidab kohtuma Soome ja Leedu kolleegiga

Vabariigi Presidendi välisnõuniku Celia Kuningas-Saagpaki sõnul sõidab riigipea Alar Karis visiidile Eesti jaoks oluliste partnerite juurde, et kinnitada üle tiheda koostöö jätkumist. „Ametiaja alguses on tavaks oma lähimaid rahvusvahelisi partnereid külastada ja kolleegidega tutvuda. Suhtlus Soome ja Leeduga on Eesti jaoks väga oluline, nad on meie lähimad sõbrad ja liitlased. Meil on sarnased vaated paljudes teemades, ühiselt lahendame ka tänaseid suuri väljakutseid - kliimapoliitikast julgeolekuni, koroonakriisist rääkimata,“ sõnas välisnõunik ning lisas, et nendele teemadele kavatseb riigipea ka kohtumisel keskenduda.