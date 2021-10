Marina Kaljurand nakatus koroonaviirusesse, tema sümptomid on kerged

"Loodan väga, et olukord kehvemaks ei lähe," ütles Kaljurand. Ta juhtis tähelepanu asjaolule, et tema on täisvaktsineeritud.

Kaljurand jagas inimestele enda kogemuse pealt ka soovitusi viirusega tegelemiseks.

Kaljurand soovitas inimestel kriitikat saanud kiirteste siiski teatud olukordades kasutada, näiteks reisilt tulles ja enne perega kokku saamist. "Tulin reedel Strasbourgist ja kuna meie juurde olid tulnud kõik lapsed-lapselapsed, tegin kiirtesti kohe lennujaamas. Kiirtest näitas positiivset tulemust," kirjeldas Kaljurand. "Tegin seepeale lennujaamas ka PCR testi ning sain järgmisel hommikul teate, et tulemus on positiivne. Ma ei taha isegi mõelda, et ma oleksin võinud nakatada oma ema, abikaasat, lapsi ja lapselapsi, kui oleksin ilma (kiir)testimata koju sõitnud."

"Mis edasi? Minu puhul on kõik selge - tühistasin kõik selle nädala kohtumised-koosolekud-reisid, sealhulgas reisi Gruusiasse ja Armeeniasse. Jään oma magamistuppa kuni pühapäevani," rääkis Kaljurand. Seni on see olnud lihtne – enesetunne on olnud piisavalt kehva, et ei olegi tahtnud voodist välja tulla. Ma ei tea, kus ma nakatusin, võin midagi aimata, aga kindel ei ole."