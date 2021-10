PUUST JA PUNASEKS | Plaaniline ravi on peatatud, perearsti juurde kergelt ei pääse. Mida see tähendab?

Jah, tõesti peaks patsient, kel on lähima aja jooksul tulemas plaaniline ravi või kirurgiline protseduur, olema valmis, et temaga võidakse ühendust võtta ning võimalik, et tema ravi lükatakse edasi.

Kui protseduur on edasi lükatud, siis kas inimesele öeldakse, mil see ikkagi toimuma saab?

Kui koroona on peres lokkamas ja peres on ka riskigruppi kuulujaid – nt varasema südamepuudulikkusega või kopsuhaigustega inimesi – siis tasuks kaaluda pulssoksümeeteri kasutamist. See aparaat näitab, mis tasemel on veri küllastunud hapnikuga. Kui näitaja hakkab langema ja on madalam kui 93, siis tuleks helistada kiirabisse.