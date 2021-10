Usbekistani presidendivalimistel sai senine riigipea Shavkat Mirziyoyev 80% häältest

Mirziyoyev sündis 1957. aasta 24. juulil Jizzaqi oblastis arsti perekonnas ja ta on rahvuselt usbekk. 1981. aastal lõpetas Mirziyoyev Taškendi niisutuse ja põllumajanduse mehhaniseerimise inseneride instituudi. Samal aastal läks ta tööle. Ta on töötanud nooremteadurina, vanemõppejõuna, dotsendina ja prorektorina. Mirziyoyev on tehnikateaduste kandidaat.