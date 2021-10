Mari-Anne Härma sõnul ei saa novembris välistada isegi seda, et luumurd võib kipsi panemata jääda

Härma ütles Delfile, et 700 haigestunu piirile jõudmist ei ole ilmselt enam võimalik ära hoida.

Haiglatesse on jõudnud ööpäevaga 76 uut haigusjuhtu, kokku on COVIDiga haiglas 516 inimest. Kriitiline piir olevat 600 juures. Numbritest jääb mulje, et haiglate katkiminek on päevade küsimus. On see nii?

Katkiminek on termin, mis oleks vaja ära defineerida. Me oleme selle selgelt välja kommunikeerinud, et 600–700 piir haiglates on see, pärast mida oleks vaja hakata erakorralise abi triaažimist rakendama. Praegu me näeme, et päevased patsientide arvud kasvavad. Me võiks 600 piiri ületada novembri alguses, 700 novembri keskpaigas. Seda me ära enam hoia, aga lootus on, et äkki 800ni haigestumine ikkagi ei kasva, et enne hakkavad meetmed toimima. Sinna me siiski liigume, et novembri keskpaigas on seis kriitiline.

Mida tähendab 700 COVID-i haiget reaalses elus, kui tõsine peab olema inimese tervisemure, et praegu üldse EMOsse või mujale pöörduda?

See on see olukord, mida tegelikult ei tohiks juhtuda. Me ei oska seda ette näha. Triaažijuhend on kevadel kinnitatud, aga kui on vaja rakendada taset 3, siis mingit erakorralist abi vajavad inimesed ei pruugi enam haiglasse pääseda. See sõltub väga palju konkreetsest haiglast ja sellest, millist abi on vaja.

Kas luumurruga enam haiglasse ei saaks?

Paljud luumurrud paranevadki pärast kipsi panemist, küsimus on pigem kirurgilises abis, mida võib mõne luumurru puhul vaja.

On ka inimesi, kes kardavad, et ei pruugi isegi kipsi käe peale saada.

Mitte midagi ei saa praegu välistada. Hetkel veel erakorraline abi töötab. Mis põhimõtete alusel triaažimine toimub, jääb arstide otsustada. Kes on erakorralise meditsiini osakonnas käinud, teab, et kui ta läheb põlve- ja jalavaluga, võib oodata 4–5 tundi. Mõni teine inimene võetakse samas kiiresti. Samal põhimõttel töötatakse ka edasi, aga järjekorrad pole mitte enam 4–5 tundi, vaid juba nädal ja nii edasi. Praegu me veel ei rakenda 3. taset, oleme 2. taseme lõpufaasis.