EKREst lahkunud linnavolinik: olen saanud ähvardusi mitte lahkuda kodust enne koha vabastamist

Eile teatas mitmete teiste EKRE liikmete seas oma lahkumisest ka äsja Tallinna linnavolikokku valitud Kairet Remmak-Grassmann, põhjendades seda partei vastutustundetu käitumisega tervishoiukriisi olukorras. "EKRE juhtide juba pikemat aega tehtavad üleskutsed eirata reaalsust, eirata selle viiruse ohtlikkust ning püüdlusi sellega võitlemisel on vastutustundetud," ütles ta Delfile eile.

EKRE on Remmak-Grassmanni peale pahane ning andis oma portaalis Uued Uudised mõista, et naine peaks oma Tallinna linnavolikogu koha vabastama, et tema asemele saaks tulla temast rohkem hääli saanud Andres Raid.