Läti „sundvaktsineerimise” vastase erakonna asutaja, oligarh Šlesers sai koroonaviiruse külge

Šlesers teatas, et reedel tekkis tal kerge peavalu ja tõusis palavik. Koroonatest andis positiivse tulemuse.

Järgmisel kahel päeval oli Šlesersil palavik 37,5–38 kraadi. Nüüdseks on palavik kadunud ja enesetunne hea. Šlesers kirjutas, et tunneb kerget väsimust, aga paistab, et tervis paraneb.