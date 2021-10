Eelmisel nädalal vaktsineeris end koroona vastu kaks korda rohkem inimesi kui nädal varem

Perearstid vaktsineerivad peamiselt Pfizer/BioNTechi vaktsiiniga Comirnaty. Perearsti või -õega saab ka arutada, milline vaktsiinidest on inimesele sobivaim ja leida talle parim lahendus. Sõltumata sellest, millise vaktsiiniga on tehtud esmane vaktsineerimiskuur, tehakse tõhustusdoos Pfizer/BioNTechi vaktsiiniga Comirnaty, mis on saanud selleks heakskiidu Euroopa Ravimiametilt.

„Aitäh kõigile inimestele, kes on teinud terviseteadliku valiku ennast COVID-19 raske haiguse eest kaitsta. Vaktsineerimine on ohutuim viis hoida ennast ja oma lähedasi ning see on ainus tee kriisist välja,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Vaktsiinid on mõõtmatult ohutumad kui COVID-19 haiguse läbipõdemine, mille tagajärjed on nii inimese enda kui ka ühiskonna jaoks rängad. Palun kõiki inimesi, kes veel ei ole kaitsesüstima läinud, et teeksite seda esimesel võimalusel, konsulteerides vajadusel oma perearstiga. Meil ei ole aega kaotada.“