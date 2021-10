Sudaani sõjavägi kukkutas tsiviilvalitsuse ja vahistas selle juhid

Pealinnas Hartumis on tänavatele tulnud meeleavaldajad ja teatatakse tulistamisest, vahendab BBC News.

Sõjaväe- ja tsiviiljuhid on Sudaanis tülis olnud alates pikaaegse valitseja Omar al-Bashiri kukutamisest kaks aastat tagasi ja üleminekuvalitsuse moodustamisest.

Videotel Hartumist on olnud näha meeleavaldajaid barrikaadidel ja sisenemas piirkonda sõjaväe peakorteri lähedal.

Senine peaminister Abdallah Hamdok on teadete kohaselt koduarestis koos teiste valitsuse liikmete ja tsiviiljuhtidega.

Informatsiooniministeeriumi avalduses Facebookis öeldi, et vahistamised viisid läbi „ühendatud sõjaväejõud” ja vahistatuid hoitakse teadmata kohas.

Avalduses öeldakse ka, et Hamdokile avaldati survet, et ta riigipööret toetaks, aga ta keeldus sellest ja kutsus inimesi jätkama rahumeelseid proteste „revolutsiooni kaitseks”.

Kindral Burhan on juhtinud niinimetatud suveräänset nõukogu, mis on olnud üks osa võimujagamiskokkuleppest sõjaväe ja tsiviiljuhtide vahel.

Televisioonis üle kantud kõnes ütles Burhan, et sisevõitlused poliitikute vahel, nende ambitsioonid ja vägivallale õhutamine sundisid teda tegutsema, et kaitsta riigi ohutust.

Burhan ütles, et Sudaan peab endiselt kinni rahvusvahelistest kokkulepetest ja jääb kindlaks üleminekule tsiviilvalitsemisele. Valimised on plaanis 2023. aasta juulis.

Tuhanded meeleavaldajad on aga juba tänaval ja on riigipöörde hukka mõistnud. Sõjaväe tegevus on hukka mõistetud ka rahvusvaheliselt.