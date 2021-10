Colombias kinni võetud narkoparun Otoniel kavatsetakse USA-le välja anda

Colombia julgeolekujõud hindasid seda jõuku riigi võimsaimaks kuritegelikuks organisatsiooniks. See tegutseb paljudes Colombia piirkondades ja omab ulatuslikke rahvusvahelisi sidemeid ning tegeleb narko- ja inimkaubanduse, ebaseadusliku kullakaevandamise ja väljapressimisega.

Arvatakse, et organisatsioonil on umbes 1800 relvastatud liiget, keda värvatakse peamiselt paremäärmuslikest paramilitaarsetest organisatsioonidest. Liikmeid on vahistatud Argentinas, Brasiilias, Hondurases, Peruus ja Hispaanias.