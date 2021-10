EKRE vastab lahkujatele: ilmselt ollakse oma tegemistes väga ebasiirad oldud päris pikka aega

Erakonna esimees Martin Helme kirjutas seepeale sotsiaalmeedias, et tema sõnum eilsel üritusel oli, et EKRE pole mitte vaktsineerimisvastane, vaid vabaduse poolt.

Lahkujate kohta ütles Helme, et kuigi tal on kahju, kui inimesed lähevad, näitab selline minek ilmselt seda, et inimesed on olnud ebasiirad oma tegemistes päris pikka aega.