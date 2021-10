Saksa paremäärmuslik rühmitus püüdis migrante blokeerida pipragaasi ja kurikatega

Politsei teatas, et enam kui 50 paremäärmuslast olid relvastatud pipragaasi, matšeetede ja kurikatega. Rühmituse liikmete relvad konfiskeeriti ning grupp aeti Saksamaa piirilinna Gubeni lähistel laiali, vahendab Reuters . Mõned kahtlusalused olid sõitnud Poola piiri äärde riigi teisest otsast.

Arvatavasti on grupi näol tegemist paremäärmusliku partei Der Dritte Weg toetajatega, mis kutsus üles oma liikmeid tegutsema piiriületuste vastu. Sel aastal on Valgevenest ja Poolast Saksamaale sisenenud üle 6000 migrandi.

Intsidendist johtuvalt kogunesid kümned protestijad Gubeni linna, et näidata oma vastumeelsust paremäärmuslaste poolt korraldatud aktsioonile.

Saksamaa siseminister Horst Seehofer teatas, et on Poola piirile saatnud 800 täiendavat politseiametnikku, püüdmaks kontrollida Valgevenest Euroopa Liitu siseneda üritavate migrantide arvu. Minister lisas, et Saksamaal ei ole plaanis piir Poolaga sulgeda, küllaga võib tulla ajutise lahendusena kõne alla piirikontroll.