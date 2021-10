Jüri Ratas vaktsineerituse tasemest: soovin, et ka Eesti saaks olla nagu Põhjamaad

Ratas kirjutab, et viimastel päevadel on tulnud Eesti haiglatest raskeid sõnumeid, et plaaniline ravi on mitmes kohas suuresti suletud ja meditsiinipersonal kurnatud. "Iga päev kaotab keegi ema või isa, vanaisa või vanaema, õe või venna, poja või tütre. See on traagika sellele perekonnale, nende tutvusringkonnale, kogu ühiskonnale," kirjutab ta lisades, et muutus sõltub iga inimese pingutusest ning tänab oma pöördumises neid, kes on juba vaktsineeritud.

"Vikatimeest saame tagasi lüüa läbi elanikkonna vaktsineerimise. Meil ei ole teist, paremat teed." Ka koolide lahtiolekut saab Ratase sõnul tagada just vaktsineerimisega ning lisas, et kõigi tervis, ettevõtlus ja riigi majandus sõltub kriisi ületamise kiirusest.

Ratas kohtus hiljuti Taani Kuningriigi ametikaaslasega, kellega arutati ka koroonapandeemia olukorda. Taanis, aga ka teistes Põhjamaades on kahe doosiga vaktsineeritud täiskasvanuid 80-90%, mis võimaldab inimestel elada avatud ühiskonnas. "Soovin, et ka Eesti saaks olla nagu nemad. Terve. Avatud. Optimistlik," kirjutab Ratas ning lisas, et tema arvates on Eesti inimeste ühtsus on tugevam kui viirus.

Eesti on erilises olukorras ning seis on kahjuks kiiresti halvenenud, kirjutab Ratas. "Vajame viiruse leviku tõkestamiseks selgeid ja konkreetseid meetmeid kuni eriolukorra kehtestamiseni välja." Ta kirjutab oma pöördumises, et peame ühiskonnana koonduma ning ühiselt pingutades kriisi ületama. Ratas kirjtab, et kõigil tuleb kanda ohvreid eeskätt oma mugavuste arvelt. "Sest elu hapnikumaski all või juhitaval hingamisel on hullem kui mis iganes piirangud."

Ratas toob oma pöördumise lõpus välja punktid, mida igaüks võiks järgida. "Meil on vaja järjekindlalt kasutada isikukaitsevahendeid ja viia miinimumini kokkupuuted teistega. Kehva enesetunne korral tuleb kindlasti püsida kodus ja pöörduda arsti poole. Sel koolivaheajal on hea jätta lapsed vaktsineerimata vanavanemate juurde viimata. Tasub teha võimalikult palju kaugtööd. Õige on peatselt konsulteerida tervishoiutöötajaga ning end võimalusel kindlasti vaktsineerida."