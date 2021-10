"EKRE kutsub Eesti rahvust üles hävimisele". Vähemalt neli EKRE liiget lahkusid erakonnast eilse meeleavalduse tõttu

Möödunud pühapäeval Kadrina vallas suurima häältesaagi saanud 23-aastane Siim Umerov (EKRE), kes on tegev ka EKRE noorteliikumises "Sinine Äratus", astus pühapäeval Vabaduse väljakul toimunud meeleavalduse ajendil erakonnast välja.

“Vabaduse sildi all ei tohiks toetada liikumisi ja mõtteid, mis ohustavad kaaskodanike elu," selgitas ta lahkumist sotsiaalmeedias. "Viimased sündmused ja hiljutised sõnavõtud erakonna juhtide poolt ei sobi minu hinnangul vabasse ja demokraatlikku ühiskonda."

Umerov lisas, et jätkab enda koduvalla volikogu liikmena.

“Mul on piinlik ja kahju, et inimeste tervis ja sissetulek, hirmud ning pettumused on seatud niivõrd küüniliselt valimisvankri ette. Seda aga paraku eile kõige ehedamalt nägime,” avas ta ühismeedias oma lahkumise tagamaid. “Iga Eesti erakond peab seisma oma väärtuste ja eesmärkide eest ühiskonda tugevdades, mitte nõrgestades.”