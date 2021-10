Mis sai Bideni inimlikust immigratsioonipoliitikast? Migrantide arv USA-Mehhiko piiril lööb rekordeid

Ameerika Ühendriikide presidendi Joe Bideni populaarsus on arvamusküsitlustes langenud ning osaliselt nähaksegi põhjust just tema immigratsioonipoliitikas, vahendab BBC. Biden lubas küll Donald Trumpist inimlikumat immigratsioonipoliitikat, kuid viimased üheks kuud ehk valdav osa USA-Mehhiko piiril toimuvast kriisist, on kulgenus just demokraatide presidentuuri ajal.