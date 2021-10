Vandeadvokaat lahkus eilse meeleavalduse tõttu EKRE-st: "EKRE on oma suuna pööranud otseselt Eesti rahva vastu"

Vandeadvokaat Urmas Simon astus pühapäeva hommikul välja Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast.

“Viimaseks piisaks selles karikas sai eilne meeleavaldus, kus erakonna esimees avalikult nõuab demokraatlikult valitud valitsuse mahavõtmist,” selgitas Simon ühismeedias tagasiastumise põhjuseid. “Kuidas, kas see oli kutse revolutsioonile või vägivallale valitsuse kukutamiseks?”

“Minu meelest on siin kuriteo tunnused riigivastases tegevuses.”

“Nii palju peaks ikka taipu olema, et avalikult rahva ees valitsust maha karjudes valitsus tagasi ei astu ja midagi ei muutu, kui see ei ole just kutse Toompeale marssimiseks ja riigipöörde korraldamiseks.” lisas ta. “Minu meelest on siin kuriteo tunnused riigivastases tegevuses.”

Simon leidis ka, et vaktsineerimisvastasus ei ole kooskõlas EKRE esialgsete ideedega. “Tuletan meelde, et kui EKRE oli ise valitsuses, siis kehtestati üliranged piirangud, kõik poed ja asutused oli kinni, Saaremaa pandi täiesti lukku ja keegi ei rääkinud proportsionaalsusest, isiku vabadustest, põhiseaduslikest õigustest,” meenutas Simon.

"Vaktsineerimise vastasus on Eesti rahvast hävitav, eestluse vastu ja oma rahva vastu suunatud otsene ja tahtlik tegevus.”

Simon kirjeldas, et oli toona EKRE liikmelisuse üle uhke, kuna toonane valitsuspartei tegutses kiiresti, otsusekindlalt ja viirust piirates. ”Nüüd aga on kõik vastupidi, piirangud on põhiseaduse vastu, ei tohi midagi teha, ärge vaktsineerige, eirake viirust. Kusjuures kõige naljakam on see, et EKRE juhatusse kuuluvad isikud on ise kõik vaktsineeritud, kuid kutsuvad ülesse mitte vaktsineerima,” lisas ta.

“Vaadates meeleavaldusel levinud plakateid ja üldist meelsust, siis ütleksin, et erakonna sõnad ja teod on väga erinevad,” rääkis Simon. “Mina enam aru ei saa, mis pidi see tuul puhub ja mille eest EKRE seisab. Vaktsineerimise vastasus on Eesti rahvast hävitav, eestluse vastu ja oma rahva vastu suunatud otsene ja tahtlik tegevus.”

"Ülemaailmse surmavalt lõppeva viiruse vastu võitlemine peaks olema meie kõigi ühine asi, Eesti rahva asi, rahvuse säilimise asi. EKRE on oma suuna pööranud otseselt Eesti rahva vastu ja kutsub ülesse Eesti rahvust hävimisele, rahvast nakatumisele, ja viirusesse surema. Mitte ainult levivasse viirusesse, vaid ka paljud plaanilised haiged ei mahu haiglatesse, ei pääse ravile, ei saa operatsiooni jne. Suureneb suremus, rahva hävinemine," lõpetas Simon pöördumise.