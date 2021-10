Kliimaaktivist Greta Thunberg: me vajame survestamist, mitte ainult tippkohtumisi

Kliimaaktivisti sõnul oleks suur samm aga ainuüksi juba see, kui inimesed reaalselt tajuksid olukorra tõsidust. „Minu arvates oleks edu see, kui inimesed saaksid aru olukorra pakilisusest ja mõistaksid, et seisame silmitsi eksistentsiaalse kriisiga ning vajame suuri muutusi, et peame süsteemi välja juurima, sest see on koht, kus muutus alguse saab,” rääkis ta.