Irja Lutsar meeleavaldusest: koroonal on suva, tema ei lähe protesteerimise peale minema

"Inimesed olid seal tihedalt koos, ilma maskideta. Ma ei ole küll selgeltnägija, aga esmaspäeval veel midagi vast ei juhtu," rääkis Lutsar tulevasest nakatumise näitajast. Lutsar tõdes, et meeleavalduse sõnum jäi talle segaseks. "Ega aru ei saanud, mille vastu meelt avaldati. Ega koroona ei lähe protesteerimise peale ära, temal on suva," ütles Lutsar.

Meeleavaldusel protesteeriti suuresti "sundvaktsineerimise" vastu, mille peale aga Lutsar sõnas, et kedagi ei sunnita vaktsineerima. "Kedagi ei saa sundida terve olema. Vaktsineerimisega pakutakse neile lihtsalt võimalust tervist hoida." Seejuures märkis ta, et iga inimene peab ise mõtlema sellele vastutusele, mida ühiskonnas ees kannab terivsekriisi ajal.

Kui hirmust vaktsineerimise vastu sai Lutsar veel aasta alguses aru, siis enam ei pea ta seda põhjendatuks. "Jaanuaris ei olnud vaktsiin nii levinud, siis ma sain hirmust aru, aga enam mitte. Vaktsiini on ju nii palju kasutatud," ütles Lutsar ning lisas, et ka viimased müüdid vaktsiini ebatõhususe osas on nüüdseks ümber lükatud.