Koroonakriis Ukrainas: riskipiirkonna koolid võivad uksed avada vaid siis, kui õpetajad vaktsineeritud

Kui pealinnas Kiievis suleti õppeasutused kaheks nädalaks, siis teistes kõrge nakkusega piirkondades aga teadmata ajaks. Nimelt võivad koolid ennast taasavada ainult juhul, mil kõik õpetajad on vaktsineeritud, vahendab Reuters .

41 miljoni elanikuga Ukrainas on ennast täielikult vaktsineerinud vaid 6,8 miljonit inimest. Igapäevaselt lüüakse rekordnumbreid nii nakatumiste kui ka surmajuhtumitega. Kuna kõhklejaid on palju, otsustas riik vaktsineerimise mõnel ametipostil, seal hulgas ka õpetajatel, kohustuslikuks muuta.

Vaktsineerimata inimestele seatakse aga piirangud restoranides, spordiüritustel ja muudel avalikel üritustel. Ukraina tervishoiuminister Viktor Lyashko tõdes, et peab ukrainlaste elude kaitsmiseks tegema ebapopulaarseid otsuseid. „Peame tegema seda, mida meilt täna oodatakse ehk peame veenma inimesi vaktsineerima,” lausus ta.

Minister lisas, et Ukraina on tänaseks saanud 25 miljonit vaktsiinidoosi ning täiendavad 16 miljonit peaks riiki jõudma veel selle aasta jooksul. Tempo tõstmiseks on täiendavaid vaktsineerimiskeskusi rajatud ka näiteks rongijaamadesse.