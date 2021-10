Esimesed Euroopas: Luksemburg seadustas kanepi kasvatamise, leibkonnas võib olla neli taime

Kuna kanepi keelustamine ei ole seni riigile soovitud tulemust toonud, otsustas valitsus musta turu piiramiseks teha kannapöörde ning praegusi seadusi hoopis leevendada. Uue seaduse kohaselt tohivad täisealised Luksemburgi kodanikud ühes leibkonnas kasvatada kuni nelja kanepitaime, vahendab The Guardian . Tuleb aga arvestada, et taimede kasvatamine peab rangelt piirduma kodaniku elukohaga ehk inimese eluruumide, rõdu ja aiaga.

Lisaks lubab uus seadus Luksemburgis ka kanepiseemnetega kauplemine. Luksemburgi justiitsminister Sam Tamson sõnas, et uus seadus on alles esimeseks sammuks võitlemaks musta turuga.

„Idee seisneb selles, et tarbija ei oleks kanepit tarvitades ebaseaduslikus olukorras ning me ei toetaks ebaseaduslikku ahelat tootmisest transpordi ja müügini,” rääkis minister. „Tahame teha kõik, mis meie võimuses, et mustale turule lõpp teha,” lisas Tamson.